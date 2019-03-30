Аленичев: ничья в матче с «Рубином» закономерная, «Енисей» проявил характер

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).



«Первый тайм был, можно сказать, немного скучный, особенно с нашей стороны. Поскольку, считаю, мои футболисты привыкали к естественному покрытию, учитывая, что мы практически всю неделю занимались в манеже на искусственном газоне, конечно, не сказаться это не могло. Поэтому первый тайм был равномерный по динамике, медленный с нашей стороны.

Учитывая то, как складывался второй тайм, удаление на нас повлияло. Поскольку этот отрезок мы сыграли лучше, агрессивнее, несмотря на то что пропустили первыми. Потом нашли в себе силы, проявили характер, считаю, по делу сравняли счет. Считаю, что ничья закономерная в сегодняшнем матче", — приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».