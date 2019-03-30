«Барселона» — «Эспаньол»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 30 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 29-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Эспаньол». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Жедь Серро Гранде. Его ассистентами назначены Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон. Резервный арбитр — Антонио Сантос Парханья.



«Барселона» набрала 66 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (34) располагается на 13-м месте в таблице. В тройку лидеров соревнования также входят «Атлетико» (56) и «Реал» (54).



Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Эспаньол» на «Чемпионате»