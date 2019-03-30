Пейчинович: в Китае мне не хватает атмосферы «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, перешедший в «Чанчунь Ятай», посетил матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арена Химки».



«Не могу много говорить про мою ситуацию в «Чанчунь Ятай». Сейчас я просто приехал посмотреть на любимый клуб — «Локомотив», хочу поддержать их, жду сегодня победы «Локо». Чорлука знал, что я прилечу, также в курсе был начальник команды – Сухина. До матча с ребятами не общался, планирую увидеться с ними позже.



В России не был с ноября, но за «Локомотивом» слежу постоянно. У них есть хорошая возможность стать чемпионом в этом году – команда сильная, хороший тренер. В начале чемпионата «Локомотиву» просто не хватило достаточно удачи, были три или четыре ничейных матча. Чорлука скучает без общения со мной? Конечно, я тоже скучаю, в Китае на сербско-хорватском языке не с кем поговорить, такой атмосферы, как в «Локомотиве», там не хватает», — передаёт слова Пейчиновича корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.