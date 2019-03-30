«Ахмат» — «Спартак»: Селихов, Гулиев и Глушаков выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и московского «Спартака» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую и платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Плиев, Семёнов, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай.



Запасные: Гудиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Митришев, Вье Аблае.



«Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Глушаков, Ташаев, Гулиев, Мельгарехо, Зе Луиш, Андриано.



Запасные: Максименко, Поплевчеков, Жиго, Айртон, Ломовицкий, Умяров, Глушенков, Мелкадзе, Роша.