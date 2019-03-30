«Нижний Новгород» минимально обыграл «Факел» в матче 29-го тура ФНЛ

В матче 29-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» дома принимал «Факел». Встреча завершилась минимальной победой хозяев — 1:0.

Единственный гол в игре на 64-й минуте забил полузащитник нижегородцев Максим Палиенко. Хозяева чаще владели мячом (57% против 43%), били по воротам (11 ударов против 3) и нанесли больше ударов в створ (5 попаданий против 1).

Победа позволила «Нижнему Новгороду» подняться на четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 46 очков и отстаёт от идущего третьим «Сочи» на 2 очка. «Факел» продолжает борьбу за выживание, находясь на последней, пятнадцатой спасительной строке в таблице. Набрав 32 очка, воронежский клуб лишь за счёт дополнительных показателей опережает калининградскую «Балтику».