«Локомотив» обыграл «Динамо» на выезде и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей встречи.



На 64-й минуте главный арбитр встречи Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Динамо», который успешно реализовал полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук. Таким образом, московский «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 5 матчей.



«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 41 очко в 20 матчах.