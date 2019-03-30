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«Локомотив» обыграл «Динамо» на выезде и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ

«Локомотив» обыграл «Динамо» на выезде и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей встречи.

На 64-й минуте главный арбитр встречи Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Динамо», который успешно реализовал полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук. Таким образом, московский «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 5 матчей.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 41 очко в 20 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
30 марта 2019, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 – Миранчук – 64 (пен)
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