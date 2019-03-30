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Левитин: попадание в руку игроку «Динамо» — не пенальти, там не было умысла

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Левитин: попадание в руку игроку «Динамо» — не пенальти, там не было умысла
Футбол / РПЛ

Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал эпизод в штрафной площади хозяев в матче 21-го тура РПЛ между столичными «Динамо» и «Локомотивом» с попаданием мяча в руку игроку бело-голубых Евгению Маркову.

«Попадание в руку игроку «Динамо» Маркова — это не пенальти. Там не было умысла игры рукой, хотя удар проводился в сторону ворот. Арбитр поступил правильно, не поставив одиннадцатиметровый. Игрок не успел убрать руку, удар был приличной силы, расстояние между Марковым и бьющим было не более пяти метров.

А вот в эпизоде, где за ногу зацепили Игнатьева, пенальти был. Судья и в данной ситуации разобрался», — сказал Левитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

«Локомотив» обыграл «Динамо» на выезде и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ
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