Зидан: Погба мне нравится, если он окажется на рынке, «Реал» поборется за него

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Мне он очень нравится, знаю его лично. Он вносит большой вклад в игру команды, он знает, как атаковать и как обороняться. Он всё делает на поле хорошо, но он не играет в моей команде. Он выступает за „Манчестер Юнайтед“. Если в будущем он будет готов покинуть „Манчестер Юнайтед“, „Реал“, несомненно, будет заинтересован в его трансфере», — приводит слова наставника «сливочных» El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Погба провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, на его счету 14 результативных ударов и 11 голевых передач. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 90 млн.