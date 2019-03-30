Кононов — о Комбарове в старте в игре с «Ахматом»: решили поберечь Айртона

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил появление в стартовом составе команды на матч 21-го тура РПЛ с «Ахматом» защитника Дмитрия Комбарова.

«У Айртона было повреждение в матче с „Зенитом“, он лечился, только три последних дня тренировался, и то из них один — индивидуально. Решили его поберечь», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч с «Ахматом» станет первым для Комбарова в текущем году за «Спартак». В последний раз в составе красно-белых он выходил 5 декабря 2018 года в четвертьфинальном матче Кубка России с «Уралом» (встреча закончилась вничью — 1:1). В нынешнем сезоне на клубном уровне сыграл 17 матчей и забил 1 гол.

«Чемпионат» проведёт видеотрансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».