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Сёмин: Миранчуки — лидеры «Локомотива», пришло их время вести команду вперёд

Сёмин: Миранчуки — лидеры «Локомотива», пришло их время вести команду вперёд
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высоко оценил работу полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в матче 21-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0), а также рассказал об амбициях клуба.

«Миранчуки у нас оба лидеры. Время подошло, чтобы они вели команду вперёд, несли ответственность за результат. Они это могут делать. Это игроки, которые могут ставить победную точку. Мы на них рассчитываем. Здесь ничего неожиданного не вижу.

Амбиции „Локомотива“? Пока мы свои чемпионские полномочия не сдали, будем бороться до последнего», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 41 очко в 20 матчах.

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