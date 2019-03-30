Фернандеш: у «Локомотива» в приоритете — Кубок и чемпионат, но РПЛ важнее

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).



«Тяжёлый матч, очень важная победа. Главное, взяли три очка. У меня контракт до июня. Сейчас у меня уже нет травмы. Я готов играть. Хочу помогать «Локомотиву». У нас в приоритете и Кубок, и чемпионат. Но чемпионат важнее, потому что даёт возможность играть в Лиге чемпионов. Но сейчас мы сконцентрированы на обоих турнирах», — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 41 очко в 20 матчах.