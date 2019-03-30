Степашин: жаль, что «Динамо» проиграло. Сёмин — молодец

Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1). Напомним, автором единственного гола встречи стал полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук, реализовавший пенальти.

«Хороший матч. Жаль, что проиграли. Юрий Павлович (Сёмин. — Прим. «Чемпионата») — молодец», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 41 очко в 20 матчах.