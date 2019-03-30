Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Дженоа». 30 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар-2» и «Шинник» завершили матч 29-го тура ФНЛ вничью

«Краснодар-2» и «Шинник» завершили матч 29-го тура ФНЛ вничью
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 29-го тура ФНЛ вторая команда «Краснодара» дома встречалась с «Шинником». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт уже на шестой минуте открыли гости — отличился Ишхан Гелоян. Через 11 минут команда из Ярославля получила хорошую возможность удвоить преимущество. Однако Дмитрий Самойлов не смог реализовать пенальти. А через пять минут «Шинник» поплатился за это — Александр Черников сравнял счёт. До конца игры результат на табло так и не изменился.

После отчётного матча «Шинник» набрал 45 очков. Подопеные Александра Побегалова занимают шестое место в турнирной таблице ФНЛ. Дубль «Краснодара» — на девятом месте, команда отстаёт от сегодняшнего соперника на четыре очка.

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
1 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 – Гелоян – 6, 1:1 – Черников – 22
«Нижний Новгород» минимально обыграл «Факел» в матче 29-го тура ФНЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент