«Краснодар-2» и «Шинник» завершили матч 29-го тура ФНЛ вничью

В матче 29-го тура ФНЛ вторая команда «Краснодара» дома встречалась с «Шинником». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт уже на шестой минуте открыли гости — отличился Ишхан Гелоян. Через 11 минут команда из Ярославля получила хорошую возможность удвоить преимущество. Однако Дмитрий Самойлов не смог реализовать пенальти. А через пять минут «Шинник» поплатился за это — Александр Черников сравнял счёт. До конца игры результат на табло так и не изменился.

После отчётного матча «Шинник» набрал 45 очков. Подопеные Александра Побегалова занимают шестое место в турнирной таблице ФНЛ. Дубль «Краснодара» — на девятом месте, команда отстаёт от сегодняшнего соперника на четыре очка.