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«Хетафе» проиграл «Леганесу» в домашнем матче Примеры

«Хетафе» проиграл «Леганесу» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 29-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Леганес». Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды гостей.

На 50-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Леганеса» Майкл Сантос. Преимущество гостей в счёте укрепил защитник Хуанфран, который отправил мяч в ворота «Хетафе» на 83-й минуте встречи.

«Леганес» набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (46) располагается на 4-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 66 очков в 28 матчах. Также в тройку лидеров входят мадридский «Атлетико» (56) и «Реал» (54).

Испания - Примера. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
0 : 2
Леганес
Леганес
0:1 – Сантос – 50, 0:2 – Хуанфран – 83
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