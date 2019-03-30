Игнатьев: в эпизоде с пенальти в ворота «Динамо» мою ногу задели

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0), а также высказался об эпизоде, в котором на нём были нарушены правила в штрафной площади соперника, после чего в пользу «железнодорожников» был назначен пенальти.



«Ощущения, что играем с аутсайдером чемпионата, точно не было. Перед игрой Сёмин настраивал нас на матч как на решающую битву. Сейчас всё очень плотно в таблице, не хотели сегодня терять очки. «Динамо» играло дома, и у них были моментики. Слава богу, мы выстояли, сыграли на ноль и заслуженно выиграли. Мы хотели этого больше.



Контакт в эпизоде, за который назначили пенальти, был. Мне ногу задели, из-за чего я потерял равновесие. О том, что «Локомотив» вышел на второе место, никто не думает. Ещё девять туров, всё может поменяться», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти. Но это не показатель А «Динамо» нужно меньше фолить.