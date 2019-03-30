«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ, обыграв «Фулхэм»

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник Бернарду Силва, отличившийся на 5-й минуте после передачи нападающего Серхио Агуэро. До перерыва Агуэро увеличил преимущество «горожан», голевой пас отдал Б. Силва.

Победная серия «Манчестер Сити» в чемпионате Англии достигла семи матчей. «Фулхэм» потерпел восьмое поражение кряду.

«Манчестер Сити», набрав 77 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Фулхэм» (17) занимает предпоследнее, 19-е место.

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