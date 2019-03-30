Бышовец: «Локомотив» имел преимущество в средней линии, благодаря чему и победил

Бывший наставник «Локомотива» и «Динамо» заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о победе «железнодорожников» в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с бело-голубыми (1:0).

«Победа «Локомотива» заслуженная. Если в первом тайме можно было говорить о равенстве и взаимных шансах, то во втором, особенно после пенальти, у «Динамо» было мало возможностей сравнять счёт. Не хватило реализации и исполнительского мастерства. В целом «Локомотив» имел преимущество в средней линии из-за лучшего подбора игроков, благодаря чему и победил.

Что касается трёх поражений «Динамо» подряд, то не думаю, что это повод для отставки Хохлова. Нет необходимости в смене тренера, есть другие объективные причины таких результатов команды. Если говорить о проблемах «Динамо», то нет сбалансированности игры в атаке, плохая реализация, да и игра в обороне оставляет желать лучшего», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владом Шараем.