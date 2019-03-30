Главный тренер «Саутгемптона» сравнил видеоигры с алкоголем и наркотиками

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о борьбе с зависимостью от видеоигр футболистов.



«С этим необходимо активно бороться, и я буду это делать. Я уже занимался этим в предыдущем клубе. Там футболисты играли в видеоигры до трёх часов ночи в день матча. Игрокам нужна помощь, эту проблему нельзя недооценивать. Надо признать, что это то же самое, что и алкоголизм или наркотическая зависимость.



В отеле мы блокируем интернет вечером, чтобы футболисты больше не могли играть. Я постоянно общаюсь с капитаном и ещё несколькими игроками на эту тему. Пока правительство не признало зависимость от видеоигр болезнью, мы будем бороться с этим так, как посчитаем нужным. Если бы с этим велась борьба на официальном уровне, было бы проще. Например, можно было бы сказать компаниям, чтобы они ставили блокировку после трёх часов игры, чтобы пользователи не могли продолжить», — цитирует Хазенхюттля BBC.