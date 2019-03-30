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«Ростов» — «Урал»: Ерёменко и Погребняк начнут матч с первых минут

«Ростов» — «Урал»: Ерёменко и Погребняк начнут матч с первых минут
Футбол / РПЛ

Тренерские штабы «Ростова» и «Урала» определились с составами на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Ионов, Ерёменко, Зуев, Норманн, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Логашов, Плиев, Гацкан, Щадин, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль Майега, Эль Кабир, Погребняк.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Катрич, Жигулёв, Араторе, Панюков.

Матч «Ростов» — «Урал» состоится сегодня, 30 марта, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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