«Ростов» — «Урал»: Ерёменко и Погребняк начнут матч с первых минут

Тренерские штабы «Ростова» и «Урала» определились с составами на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Ионов, Ерёменко, Зуев, Норманн, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Логашов, Плиев, Гацкан, Щадин, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль Майега, Эль Кабир, Погребняк.
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Катрич, Жигулёв, Араторе, Панюков.
Матч «Ростов» — «Урал» состоится сегодня, 30 марта, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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