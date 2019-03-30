«Ахмат» — «Спартак»: Родолфо получил травму и покинул поле на каре

«Ахмат» принимает «Спартак» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Чемпионат» проводит прямую платную видеотрансляцию матча.



В середине второго тайма травму получил защитник хозяев Родолфо. Футболист повредил заднюю поверхность бедра, после чего его увезли на каре. Главный тренер гостей Олег Кононов, знакомый с бразильцем по работе в грозненском клубе, подошёл к кару, чтобы пожать игроку руку и пожелать здоровья.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Помогают главному судье ассистенты Егор Болховитин и Алексей Ширяев. В роли резервного рефери выступает Станислав Васильев.



«Ахмат», набрав 27 очков в 20 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (33) — на 5-м месте.