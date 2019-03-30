Вратарь «Арсенала» Левашов пропустит до шести недель из-за травмы пальца руки

Стали известны сроки восстановления вратаря тульского «Арсенала» Михаила Левашова, получившего повреждение пальца руки в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

В середине первой половины нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников, замыкая атаку, попал Левашову бутсой по руке. 27-летний голкипер был вынужден покинуть поле. Его заменил вратарь Артур Нигматуллин.

Как сообщил главный врач «Арсенала» Александр Резепов, на восстановление Михаилу потребуется до шести недель.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оружейники» набрали 30 очков в 21 матче. В 22-м туре тульская команда на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 7 апреля и начнётся в 16:30 мск.