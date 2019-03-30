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Рахимов: судья хотел дать игроку «Спартака» вторую жёлтую, но потом взял паузу

Фото: РИА Новости
Рахимов: судья хотел дать игроку «Спартака» вторую жёлтую, но потом взял паузу
Футбол / РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов остался недоволен судейством в домашнем матче 21-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:3).

«Если говорить о своей команде, то мне просто не в чем её упрекнуть. Они делали всё возможное, играли, и вроде давление было неплохое. Но, к сожалению, вот этот эпизод, наверное, поменял всю игру.

Я видел, что судья бежал к защитнику спартаковцев давать жёлтую карточку. Но он увидел, что у него это будет вторая карточка, и взял паузу. Было понятно, что это срыв атаки.

Естественно, этот эпизод разворачивает игру. После этого получаем мы вторую жёлтую. Отсюда 1:3. Хотя мы и вдесятером создали пару неплохих моментов. Ошибка может повлиять на исход матча», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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