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Глушаков приложил к уху воображаемый телефон после гола «Ахмату»

Глушаков приложил к уху воображаемый телефон после гола «Ахмату»
Футбол / РПЛ

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков оригинальным способом отпраздновал гол в ворота «Ахмата» в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).

Хавбек отправил мяч в сетку ворот соперника на 93-й минуте встречи, после чего приложил к уху воображаемый телефон.

По окончании матча корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров в своём «инстаграме» следующим образом объяснил жест футболиста: «После забитого гола Глушаков приложил руку к уху, имитируя звонок по телефону. Мол, где же вы? Давайте встретимся, наберите. Но набирать ему никто, конечно, не будет».

Лайк к записи поставил сам Глушаков.

Ранее Глушаков выразил готовность встретиться с фанатами «Спартака», недовольными его присутствием в команде. В матче с «Зенитом» он также отметился голом, после чего повернулся спиной к трибуне и показал на свою фамилию на футболке.

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