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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» в матче Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» в матче Премьер-лиги
Футбол / Англия

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, отличившийся на 28-й минуте после передачи защитника Люка Шоу. В середине второго тайма преимущество «красных дьяволов» увеличил форвард Антони Марсьяль. На 90-й минуте хавбек «Уотфорда» Абдулайе Дукуре отыграл один мяч, голевой пас отдал нападающий Исаак Саксесс.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 61 очко в 31 игре.

Результаты других матчей 32-го тура Премьер-лиги

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» — 0:1

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон» — 2:0

«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд Таун» — 2:0

«Лестер Сити» — «Борнмут» — 2:0.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
30 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2 : 1
Уотфорд
Уотфорд
1:0 – Рашфорд – 28, 2:0 – Марсьяль – 72, 2:1 – Дукуре – 90
Англия - Премьер-лига. 32-й тур
30 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 – Хёйбьерг – 53
Англия - Премьер-лига. 32-й тур
30 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 – Коди – 2 (автогол), 2:0 – Макнил – 77
Англия - Премьер-лига. 32-й тур
30 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Миливоевич – 76 (пен), 2:0 – ван Анхольт – 88
Англия - Премьер-лига. 32-й тур
30 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
2 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 – Морган – 11, 2:0 – Варди – 82
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