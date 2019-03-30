«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» в матче Премьер-лиги

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, отличившийся на 28-й минуте после передачи защитника Люка Шоу. В середине второго тайма преимущество «красных дьяволов» увеличил форвард Антони Марсьяль. На 90-й минуте хавбек «Уотфорда» Абдулайе Дукуре отыграл один мяч, голевой пас отдал нападающий Исаак Саксесс.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 61 очко в 31 игре.

Результаты других матчей 32-го тура Премьер-лиги

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» — 0:1

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон» — 2:0

«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд Таун» — 2:0

«Лестер Сити» — «Борнмут» — 2:0.