Глушаков — о своём жесте после гола «Ахмату»: если что, звоните. На связи!

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в своём «инстаграме» поделился эмоциями о победе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1), а также высказался о своём жесте после гола. Хавбек отправил мяч в сетку ворот соперника на 93-й минуте встречи, после чего приложил к уху воображаемый телефон.



«Тяжёлая победа в Грозном! Всех — с победой! Если что, звоните. На связи!» — говорится в сообщении Глушакова.

Ранее Глушаков выразил готовность встретиться с фанатами «Спартака», недовольными его присутствием в команде. В матче с «Зенитом» он также отметился голом, после чего повернулся спиной к трибуне и показал на свою фамилию на футболке.



«Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Краснодар» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на третье место. «Ахмат» (27) – девятый.