Ледяхов: победа «Спартака» — больше из-за ошибок «Ахмата», а не футбола Кононова

Бывший футболист и тренер «Спартака», а также экс-наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:3).

«Игра «Спартака» произвела двойственное впечатление. С одной стороны, выиграли на выезде у очень сложного соперника, с другой — качество футбола, которое показывают москвичи, удовлетворения не приносит. В моменте с голом «Ахмата» была коллективная ошибка «Спартака». Выбей Селихов мяч подальше от ворот, то никакого гола не было бы.

Это тот футбол, который хочет видеть Кононов? Сегодняшняя победа достигнута в большей степени из-за ошибок «Ахмата». Если бы не удаление Семёнова и не второй мяч, была бы ничья. В первом тайме у «Спартака» было очень много брака в передачах. Красно-белые практически не создавали моментов. Кроме пенальти, у «Спартака» в первом тайме ничего не было», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.