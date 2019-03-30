«Хаддерсфилд» вылетел из АПЛ за шесть туров до конца чемпионата

«Хаддерсфилд Таун» лишился шансов на сохранение прописки в английской Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.



Команда потерпела поражение в гостевом матче 32-го тура с «Кристал Пэлас» (0:2) и осталась с 14 очками в активе. Таким образом, даже в случае побед во всех оставшихся встречах, «Хаддерсфилд» не сумеет добраться до спасительной 17-й строчки, на которой с 33 очками на счету располагается «Бёрнли».



Как сообщает Opta в «Твиттере», только один клуб в истории покидал Премьер-лигу раньше, чем «Хаддерсфилд». В сезоне-2007/08 в Чемпионшип вылетел «Дерби Каунти», потерявший шансы на сохранение места в высшем дивизионе 29 марта.



Напомним, «Хаддерсфилд» вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. В ходе нынешней кампании команду по решению руководства клуба покинул главный тренер Давид Вагнер.

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