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Варан, Кроос, Модрич и Асенсио не попали в заявку «Реала» на игру с «Уэской»

Варан, Кроос, Модрич и Асенсио не попали в заявку «Реала» на игру с «Уэской»
Футбол / Испания

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте огласил заявку на матч 29-го тура испанской Примеры с «Уэской», который состоится завтра, 31 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 21:45 мск.

В списке не оказалось сразу нескольких футболистов основы «сливочных», среди которых защитник Рафаэль Варан и полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич и Марко Асенсио. Вратарь Тибо Куртуа пропустит матч из-за травмы.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

вратари – Кейлор Навас, Лука Зидан, Диего Альтубе;

защитники – Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;

полузащитники – Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Браим Диас, Иско, Даниель Себальос;

нападающие – Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Источник: в «Реале» недовольны игрой Крооса, будущее футболиста определит Зидан
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