Варан, Кроос, Модрич и Асенсио не попали в заявку «Реала» на игру с «Уэской»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте огласил заявку на матч 29-го тура испанской Примеры с «Уэской», который состоится завтра, 31 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 21:45 мск.



В списке не оказалось сразу нескольких футболистов основы «сливочных», среди которых защитник Рафаэль Варан и полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич и Марко Асенсио. Вратарь Тибо Куртуа пропустит матч из-за травмы.



Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:



вратари – Кейлор Навас, Лука Зидан, Диего Альтубе;



защитники – Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;



полузащитники – Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Браим Диас, Иско, Даниель Себальос;



нападающие – Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

