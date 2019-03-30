Сульшер: матч «МЮ» с «Уотфордом», скорее, должен был закончиться ничьей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мыслями об игре команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:1).



«Уотфорд» здорово начал матч, и нам было непросто справляться с темпом игры, который они задали. После 20-й минуты нам стало комфортнее. В целом матч должен был, скорее, закончиться ничьей.



Концовка встречи получилась нервозной для нас. Было ощущение, что мы всё ещё не вернулись к работе после международного перерыва. Невозможно играть здорово в каждом матче и набирать очки там, где ты этого заслуживаешь. Обе команды понимают, что заслужили очки в этой встрече. Теперь для нас начинается финальный этап сезона. Если мы наберём 15 очков, то финишируем в первой тройке», — цитирует Сульшера BBC.