Зидан: Варан счастлив в «Реале», не вижу ничего из того, о чём пишут СМИ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи, согласно которым защитник Рафаэль Варан хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.



«Люди могут иметь свою точку зрения на этот счёт и писать что угодно. Варан выступает за «Реал» уже восемь лет, и всё это время он проявлял себя фантастическим образом. Я вижу, что он счастлив здесь и полностью привержен этому клубу. И не вижу ничего из того, о чём писалось в последнее время», — приводит слова Зидана Marca.



Ранее сообщалось, что Варан может летом перейти в «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед». В СМИ появлялась также информация, согласно которой «Реал» в случае ухода француза попытается заполучить защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

«Реал» попытается приобрести Кулибали в случае ухода Варана