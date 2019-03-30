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«Сельта» вырвала победу у «Вильярреала», уступая после первого тайма — 0:2

«Сельта» вырвала победу у «Вильярреала», уступая после первого тайма — 0:2
Футбол / Испания

Подошёл к концу матч 29-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 2:2.

В начале игры гостям удалось отметиться двумя быстрыми голами — уже к 15 минуте команда вела со счётом 2:0 благодаря точным ударам нападающего Карла Токо Экамби и полузащитника Альфонсо Педрасы. Во втором тайме «Сельте» удалось совершить камбэк. Сначала на 50-й минуте нападающий Яго Аспас сократил отставание, затем его партнёр по атаке Максимилиано Гомес сравнял счёт, а на 86-й минуте Аспас оформил дубль, отличившись с пенальти.

«Сельта» набрала 28 очков, однако осталась в зоне вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (29) располагается строчкой выше.

Испания - Примера. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
3 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 – Токо Экамби – 11, 0:2 – Педраса – 15, 1:2 – Аспас – 50, 2:2 – Гомес – 71, 3:2 – Аспас – 86 (пен)
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