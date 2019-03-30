Представитель академии «Барселоны»: может, Селюк просто болеет за «Реал»?

Директор по развитию академии «Барселоны» в России Виктор Гайдай прокомментировал слова футбольного агента Дмитрия Селюка, раскритиковавшего его футбольную школу.

«Зачем Селюку эти заявления? Трудно сказать. Может, Дмитрий просто болеет за «Реал»? Этого человека я давно читаю по заголовкам. Моё личное мнение: Селюк любит создавать вокруг себя ажиотаж, он обладает скандальным типом общения и комментариев. Здесь он задел нас и был абсолютно неправ, как и многие СМИ, которые растиражировали его слова, даже не удосужившись проверить их достоверность.

Далеко не каждый может открыть академию «Барселоны», просто иметь деньги недостаточно. Нужно пройти сертификацию у клуба, провести лагеря. Команда, которая будет всем заниматься, изначально проверяется. Кроме этого, нужны необходимые условия, инфраструктура, прохождение комиссий, защита плана развития. Что касается нашего тренерского штаба, то он полностью состоит из сотрудников «Барселоны». У всех у них есть лицензия УЕФА, а у Жорди — вообще лицензия УЕФА Pro, максимальная в мировом футболе. Если данный субъект — Селюк — дискредитирует их, то он дискредитирует головной клуб.

Мы молодая академия и существуем благодаря частным инвестициям, а не государственным, как это часто бывает в нашем футболе, к сожалению. Именно частные инвестиции — залог прогресса нашего футбола, ведь деньги должны зарабатываться. Академия активно развивается в сторону увеличения доступности для любой аудитории. В прошлом году мы выдали десять грантов. В этом году, а именно завтра, у нас большой отбор на три бесплатных места, на который может записаться любой желающий. Помимо этого, на одной базе мы вдвое снизили стоимость обучения.

Что касается слов Селюка о других академиях Москвы, то мы с большим уважением относимся к школам «Чертаново», «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо», у которых здесь, в России, выстроенная вертикаль и совершенно другие бюджеты. Но у нас есть и свои преимущества. Наша цель — сделать максимальным доступным обучение и в будущем на равных соперничать с ними в России», — сказал Гайдай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.