Геркус: проблем с бюджетом у «Локомотива» перед моим уходом не было

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию, согласно которой он покинул клуб из-за финансовых проблем.



«Я ушёл из «Локомотива» из-за финансовых проблем? Это неправда. Проблем с бюджетом не было. Что значит — «не хватало денег»? Причины копились, и всех устраивающее решение родилось. Все довольны тем, как развивается ситуация — и для меня, и для клуба, и для болельщиков», — сказал Геркус в эфире канала «Матч Премьер».



Геркус пришёл в «Локомотив» летом 2016 года. За время его работы «железнодорожники» завоевали два трофея — Кубок России в сезоне-2016/17 и титул чемпионов страны в кампании-2017/18. В середине нынешнего сезона функционер покинул свой пост, после чего не попал в новый список членов совета директоров клуба.

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