«Милан» пропустил самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет

Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель открыл счёт в домашнем матче 29-го тура итальянской Серии А с «Миланом» на 33-й секунде.

Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.

Как сообщает Opta, этот пропущенный мяч стал для «Милана» самым быстрым в чемпионате Италии с сезона-2004/05.

Видео гола можно посмотреть на «Чемпионате».

«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Дженнаро Гаттузо набрала 51 очко в 28 встречах, «Сампдория» (42) — на девятом месте. Возглавляет таблицу туринский «Ювентус» (78).

Со статистикой футболистов Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».