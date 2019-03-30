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Геркус: если будет стоять амбициозная задача, я присоединюсь к РФС

Геркус: если будет стоять амбициозная задача, я присоединюсь к РФС
Футбол / РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус оценил вероятность прихода на должность в Российский футбольный союз, новым президентом которого недавно стал Александр Дюков, ранее работавший в «Зените».

«С Дюковым общался в декабре. Я за всё хорошее, за прогресс. Если будет стоять амбициозная задача, я присоединюсь к нему. Я эффективный менеджер, который приносил пользу. Репутация у меня позитивная», — сказал Геркус в эфире канала «Матч Премьер».

Геркус пришёл в «Локомотив» летом 2016 года. За время его работы «железнодорожники» завоевали два трофея — Кубок России в сезоне-2016/17 и титул чемпионов страны в кампании-2017/18. В середине нынешнего сезона функционер покинул свой пост, после чего не попал в новый список членов совета директоров клуба.

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