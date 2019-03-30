Геркус: Сёмину хотелось контролировать трансферы в «Локомотиве»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах недопонимания с главным тренером команды Юрием Сёминым, которое возникло во время их совместной работы в московском клубе.



«Является ли приход Сёмина моей инициативой? Да, и я не жалею. Тот опыт и та история, которые были в «Локо», позитивны. Замечательное время. Отношения были непростые, это обычные творческие разногласия в деталях.



Было принято, что тренер определяет всю политику клуба, в том числе трансферную. Ощущения остались, руки-то помнят ту модель, с которой он работал. Сёмин ведь был акционером клуба. Ему хотелось контролировать трансферы. Он отстаивал свои взгляды», — сказал Геркус в эфире канала «Матч Премьер».

Геркус: если будет стоять амбициозная задача, я присоединюсь к РФС