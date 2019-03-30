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Геркус рассказал о причинах падения уровня чемпионата России

Геркус рассказал о причинах падения уровня чемпионата России
Футбол / РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Есть ощущение небольшого спада. Проблема в оттоке качественных легионеров. Выпуск молодёжи не компенсирует ухода опытных игроков. Тренеров иностранных почти не осталось.

Упали ли бюджеты? В евро – да. Модель нашего футбола нестабильна. Он финансируется преимущественно госкорпорациями. Рыночной части денег не хватает, хоть она и увеличивается. Чтобы клуб 70-80% денег зарабатывал сам, я не видел.

Почему наши игроки получают ощутимо больше? Если хотите видеть футболиста здесь, вы переплачиваете. Рынок будет охлаждаться, зарплаты игроков будут снижаться», — сказал Геркус в эфире канала «Матч Премьер».

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