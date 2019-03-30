Геркус рассказал о причинах падения уровня чемпионата России

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги.



«Есть ощущение небольшого спада. Проблема в оттоке качественных легионеров. Выпуск молодёжи не компенсирует ухода опытных игроков. Тренеров иностранных почти не осталось.



Упали ли бюджеты? В евро – да. Модель нашего футбола нестабильна. Он финансируется преимущественно госкорпорациями. Рыночной части денег не хватает, хоть она и увеличивается. Чтобы клуб 70-80% денег зарабатывал сам, я не видел.



Почему наши игроки получают ощутимо больше? Если хотите видеть футболиста здесь, вы переплачиваете. Рынок будет охлаждаться, зарплаты игроков будут снижаться», — сказал Геркус в эфире канала «Матч Премьер».

Геркус: Сёмину хотелось контролировать трансферы в «Локомотиве»