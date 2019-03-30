Месси обошёл Иньесту по количеству матчей за «Барселону» и уступает лишь Хави

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче 29-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», который стал для сине-гранатовых победным (2:0).



Как сообщает Mundo Deportivo, эта встреча стала для аргентинца уже 675-й в составе каталонского клуба. По этому показателю он обошёл бывшего полузащитника команды Андреса Иньесту (674) и теперь уступает только ещё одному экс-хавбеку сине-гранатовых — Хави.



Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду каталонцев с 2003 года. В составе сине-гранатовых он завоевал более 30 трофеев, среди которых четыре Кубка Лиги чемпионов, девять титулов чемпиона Испании и шесть Кубков страны.



«Барселона» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 13 очков.

Месси достиг отметки в 40 голов в 10-м сезоне подряд