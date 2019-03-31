Ростовские красавицы и объятия Карпина с Зуевым. Фото с матча «Ростов» — «Урал»

30 марта в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Урал». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Алексей Ионов, отличившийся на 10-й минуте после передачи хавбека Матиаса Норманна. В начале второго тайма счёт сравнял полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир. Победу хозяевам принёс защитник Миха Мевля, отправивший мяч в ворота соперника на 93-й минуте, голевой пас отдал хавбек Ивелин Попов.



«Ростов», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Урал» (23) — 13-е.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.