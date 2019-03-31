Слуцкий: «Витесс» заслуживал большего, я разочарован результатом

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выразил разочарование результатом матча 27-го тура нидерландской Эредивизии с «АДО Ден Хааг», в котором его команда сыграла вничью со счётом 3:3, хотя дважды в ходе встречи вела в счёте.



«Я разочарован результатом и считаю, что мы заслуживали большего. Такое происходит с нами уже не в первый раз в этом сезоне. Каждый раз причиной неудачи становятся ошибки в простых ситуациях. И снова трёх голов оказывается для нас недостаточно для победы», — цитирует Слуцкого Voetbal International со ссылкой на FOX Sports.



Серия «Витесса» без побед в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. Подопечные Слуцкого, набрав 41 очко, занимают пятое место в турнирной таблице Эредивизии.



Слуцкий не смог обыграть аутсайдера. У Караваева голевой пас «Витесс» опять теряет очки.