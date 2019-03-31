Кварацхелия: не очень доволен, как сыграл, но я старался и обострял

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).

«Мне сказали, что выхожу на замену под нападающего, под Смолова. Я должен был атаковать, держать мяч, а также помогать обороне. Не очень доволен, как сыграл, но я старался и обострял. Было несколько хороших моментов. Самое главное — победа команды.

Чувствовал, что это дерби, важная игра! Атмосфера — супер. Повторюсь, главное — это три очка сегодня.

Матч с «Ростовом»? Мы — топ-клуб, у нас собраны очень хорошие игроки. Мы побеждаем, играем с любовью и в хорошем настроении. Наша задача — выход в финал. Нужно всё для этого сделать. Ждем болельщиков в среду!» — приводит слова хавбека пресс-служба «Локомотива».