Эффектный удар Парти в девятку — в видеообзоре матча «Алавес» — «Атлетико»

В 29-м туре испанской Примеры «Алавес» принимал мадридский «Атлетико». Матч прошёл на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.



«Матрасники» вышли вперёд уже на 5-й минуте — гол на счету полузащитника Сауля Ньигеса. На 11-й минуте преимущество мадридской команды удвоил нападающий Диего Коста. На 59-й точный удар после выхода один на один удался форварду «Атлетико» Альваро Морате, а на 84-й минуте окончательный счёт установил полузащитник гостей Томас Парти.



«Атлетико» набрал 59 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая «Барселоне» (69) и опережая «Реал» (54), однако у «сливочных» один матч в запасе. «Алавес» (44) — на пятом месте.