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Роскошные сейвы и победный гол — в видеообзоре матча «Бенфика» — «Тондела»

Роскошные сейвы и победный гол — в видеообзоре матча «Бенфика» — «Тондела»
Футбол / Прочие турниры

В матче 27-го тура португальской Примейры «Бенфика» принимала «Тонделу». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором победного гола после передачи защитника Алехандро Гримальдо стал нападающий Харис Сеферович на 84-й минуте матча.

Видео доступно на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия «Бенфики» в чемпионате Португалии достигла 12 матчей. Команда из Лиссабона одержала 11 побед и один раз сыграла вничью. «Тондела» не выигрывает уже в течение шести встреч. В предыдущих турах подопечные Маркеса Пепы потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

«Бенфика», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу Примейры, «Тондела» (25) занимает 16-е место.

Португалия - Примейра. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 23:30 МСК
Бенфика
Лиссабон
1 : 0
Тондела
Тондела
1:0 – Сеферович – 84
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