Роскошные сейвы и победный гол — в видеообзоре матча «Бенфика» — «Тондела»

В матче 27-го тура португальской Примейры «Бенфика» принимала «Тонделу». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором победного гола после передачи защитника Алехандро Гримальдо стал нападающий Харис Сеферович на 84-й минуте матча.

Видео доступно на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия «Бенфики» в чемпионате Португалии достигла 12 матчей. Команда из Лиссабона одержала 11 побед и один раз сыграла вничью. «Тондела» не выигрывает уже в течение шести встреч. В предыдущих турах подопечные Маркеса Пепы потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

«Бенфика», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу Примейры, «Тондела» (25) занимает 16-е место.