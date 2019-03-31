«Зенит» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 31 марта, в 14:00 мск на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Оренбург» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. В роли резервного рефери выступит Кирилл Левников.



«Зенит», набрав 41 очко в 20 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (26) — на 10-м месте.