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«Зенит» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Зенит» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 31 марта, в 14:00 мск на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. В роли резервного рефери выступит Кирилл Левников.

«Зенит», набрав 41 очко в 20 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (26) — на 10-м месте.

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