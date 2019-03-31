Дриусси: счастлив в «Зените», буду игрой доказывать преданность фанатам и городу

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал недавнее интервью, в котором сказал, что допустил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России. Аргентинец перешёл в питерский клуб из «Ривер Плейта» летом 2017 года.

«Это интервью я дал аргентинскому радио, но пресса и журналисты из других стран выдернули из контекста или плохо перевели часть моих слов.

Действительно, на момент перехода, как и любой молодой футболист, я сомневался в своём решении. И поэтому советую всем, кто играет в «Ривере», хорошо подумать перед тем как уходить куда-либо.

Когда раздумывал о переезде, осознавал, что нахожусь на достаточном уровне для перехода в более сильный чемпионат. Поэтому не жалею о своем решении переехать в Россию. В «Зените» я продолжаю развиваться и ещё не достиг своего максимума.

В любом случае, я игрок петербургского клуба, счастлив здесь, а свою преданность болельщикам и городу, которые меня так тепло приняли, буду доказывать игрой», — приводит слова Дриусси сайт телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний форвард забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 18 матчах.

Сегодня, 31 марта, «Зенит» проведёт встречу 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 14:00 мск.