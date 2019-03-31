«Краснодар» — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 31 марта, в 19:00 мск на стадионе «Краснодар» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Анжи». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Анжи» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев.



«Краснодар», набрав 35 очков в 20 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи» (18) — на 14-м месте.