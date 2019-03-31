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«Краснодар» — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 31 марта, в 19:00 мск на стадионе «Краснодар» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Анжи». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Анжи» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев.

«Краснодар», набрав 35 очков в 20 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи» (18) — на 14-м месте.

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