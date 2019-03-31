Мане: хочу, чтобы «Манчестер Сити» проигрывал, но это очень хорошая команда

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о давлении, которое испытывает команда, участвуя в чемпионской гонке в английской Премьер-лиге с «Манчестер Сити».

«Конечно, мы больше сосредоточены на собственных результатах, но иногда, смотря матчи «Манчестер Сити», испытываем больше давления, чем в случаях, когда играем сами. Хочу, чтобы «Сити» проигрывал, но это очень хорошая команда, они нечасто терпят поражение», — приводит слова Мане Sky Sports.

Манчестер Сити», набрав 77 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Ливерпуль» (76) — на втором месте. Обеим командам осталось провести по 7 матчей.

Сегодня, 31 марта, «Ливерпуль» на своём поле сыграет с лондонским «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 18:30 мск.