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Почеттино: «Ливерпуль» был прав, купив ван Дейка за £ 75 млн

Почеттино: «Ливерпуль» был прав, купив ван Дейка за £ 75 млн
Футбол / Англия

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что «Ливерпуль» поступил правильно, решив приобрести голландского защитника Вирджила ван Дейка за рекордные £ 75 млн (около € 87 млн).

«Когда такая команда, как „Ливерпуль“, нуждается в усилении в определённой линии, люди начинают говорить, что платить £ 75 млн за центрального защитника — это безумие. Но „Ливерпуль“ был прав. Они выбрали ван Дейка, потому что на тот момент считали его лучшим центральным защитником в Англии, который мог помочь команде. Это верное решение.

Если собираетесь приобрести футболиста, который может улучшить команду, то это не такая уж большая сумма. Если учесть, какое значение имеет победа в Лиге чемпионов или в английской Премьер-лиге, выгоднее будет потратить такие деньги», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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