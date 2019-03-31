Леонардо: будущее Гаттузо — не приоритет для «Милана»

Спортивный директор «Милана» Леонардо сказал, что клуб никогда не обсуждал вариант с увольнением главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.
«У Гаттузо есть действующий контракт с «Миланом». Мы никогда не ставили это под сомнение. Всегда были честны в этом вопросе.
Его будущее сейчас не является приоритетом для клуба. Он возглавил команду ещё до того, как я и другие руководители начали работать в «Милане», но мы никогда не рассматривали вариант с назначением другого тренера.
Если мы однажды выиграем с Гаттузо, это будет замечательно, поскольку он уже вошёл в историю «Милана» как игрок», — сказал Леонардо в интервью Sky Sport Italia.
«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 29 матчах команда набрала 51 очко.
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