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«Зенит» — «Оренбург»: стали известны составы команд

«Зенит» — «Оренбург»: стали известны составы команд
Футбол / РПЛ

Тренерские штабы «Зенита» и «Оренбурга» определились с составами на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Городовой, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Воробьёв.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Рикарду, Козлов, Чуканов, Галаджан.

Матч «Зенит» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Оренбург» (26) — на 10-м месте.

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